Rafa Yuste: "No clasificarnos sería una gran decepción"

Rafa Yuste se mostró "muy convencido" de que el Barcelona estará en la siguiente ronda en las horas previas al duelo de vuelta de cuartos de final contra el Atlético de Madrid. "He podido viajar con el equipo y ver la cara de convicción de todos los jugadores y no dudo que lucharán para poder clasificarnos", señaló.

Sobre el posible penalti de Marc Pubill en el encuentro de ida en el Camp Nou, por mano, que no fue pitado por el árbitro, manifestó que los servicios jurídicos del club "están estudiando" todas las medidas posibles para reclamar a la UEFA, después de que el Comité de Control, Ética y Disciplina de ese organismo haya rechazado la queja formal que presentó el Barcelona al respecto.

En cuanto al césped del Metropolitano se mostró tranquilo: "No me preocupa, ya que, según ha dicho la UEFA, se encuentra en perfecto estado para jugar".

Tanto Rafa Yuste como Joan Laporta, que asumirá el cargo de presidente del Barcelona en julio, acudieron este martes a la trdicional comida de directivas, en el centro de Madrid, previa al partido.