Seleccionadas mexicanas aseguran que se tomarán en serio a Puerto Rico, en la eliminatoria

"La última vez nos hicieron buen partido, sabemos al rival que nos enfrentamos y por ahora sólo estamos enfocadas en ese juego", dijo a los medios la jugadora del Pachuca del fútbol mexicano.

Nieto fue titular el 22 de septiembre del 2023 en el Estadio Azteca, donde las puertorriqueñas le plantaron cara al favorito cuadro mexicano, que ganó apenas por 2-1.

"Nos tomaremos el encuentro con responsabilidad, tenemos mucha ilusión de estar en la Copa del Mundo", dijo Nieto, quien destacó la buena combinación de jóvenes y veteranas en el equipo nacional de México, dirigido por el seleccionador español Pedro López.

México, vigésimo octavo del ránking de la FIFA, enfrentará el próximo sábado en Toluca a Puerto Rico, situado en el lugar 76 de la lista mundial; el partido transcurrirá a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

La guardameta Blanca Félix, figura de las Chivas de Guadalajara, aceptó que la elevada altitud puede ser un factor a favor de México, sin embargo, el grupo no piensa en eso, sino en marcar diferencias con su fútbol.

"Trabajamos para imponer nuestro ritmo de juego; México está para clasificarse al Mundial y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y saldremos a demostrarlo", dijo.

En el grupo I de la eliminatoria, México es líder con tres triunfos sin derrotas, con 30 goles a favor y ninguno en contra. Aventaja a las puertorriqueñas por mejor diferencia de goles, lo cual significa que con un triunfo o un empate accederá a la fase final en la que disputará el pase al Mundial y a los Olímpicos.

Por la diferencia de calidad, las mexicanas son favoritas y sólo piensan en terminar la fase de grupos con paso perfecto.

Al igual que Nieto, la portera Félix adelantó que respetarán a Puerto Rico, al que esperan ordenado e intenso.

"Vienen a ganarnos y estamos preparadas para defender la casa y cerrar con brocha de oro", observó.

Hoy las mexicanas continuaron su preparación en las afueras de la Ciudad de México, donde continuarán concentradas hasta horas antes de enfrentar a las puertorriqueñas.