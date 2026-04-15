Aitana Bonmatí: "Me encantaría tener un cargo importante en el Barça"

Preguntada en una entrevista concedida a la revista Glamour por la posibilidad de convertirse en la primera presidenta de la historia del club azulgrana, Bonmatí dejó la puerta abierta: "Mi ambición siempre ha sido máxima y últimamente he leído comentarios que me relacionan con la presidencia del Barça. Cuando lees eso piensas: 'Ostras, qué bonito sería, ¿no?'".

A sus 28 años, y tras ser operada el pasado dos de diciembre de una fractura en el peroné izquierdo que sufrió durante un entrenamiento de la selección española, la jugadora nacida en Sant Pere de Ribes (Barcelona) completó el pasado jueves el primer entrenamiento con el grupo tras cinco meses lesionada.

"Todo fue muy rápido. Creo que soy una persona que asimila muy rápido las cosas. Lo que toca, toca", comentó la centrocampista sobre la forma en la que asumió el alcance de una lesión que vio "más como una oportunidad que como un fracaso o algo malo", pues, en su opinión, si le pasó es "porque algo no estaba bien".

En este sentido, Bonmatí declaró que, aunque ha sido duro, parar le ha venido bien y le ha servido "para hacer un reset", ya que, confesó en la entrevista, sufrió un episodio de 'burnout' antes de la lesión debido a que "siempre estaba metida en el trabajo, en querer ser la mejor, en hacer las cosas bien, y eso supone un desgaste mental muy fuerte".

Ahora, su objetivo es estar a disposición de Pere Romeu para el tramo decisivo de la temporada, en el que el conjunto catalán se enfrentará al Bayern de Múnich en semifinales de la Liga de Campeones, una eliminatoria cuyo partido de ida se disputará en Alemania el 25 de abril, mientras que la vuelta tendrá lugar el 3 de mayo en el Camp Nou.

Aitana Bonmatí debutó en el primer equipo del FC Barcelona en 2016 y con la selección española absoluta en 2017. En el plano doméstico ha conquistado cinco Ligas, cinco Copas de la Reina y cuatro Supercopas; en el continental, ganó tres Ligas de Campeones; en el personal, ha sido galardonada en tres ocasiones con el Balón de Oro y otras tres con el premio The Best de la FIFA a la mejora jugadora del mundo; en el internacional, es campeona del mundo con la selección española, con la que conquistó además el título de la Liga de Naciones.