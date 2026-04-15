Brahim y Mendy, apuestas de Arbeloa para remontar en el Allianz Arena

El hueco del sancionado Aurélien Tchouaméni lo cubrirá Brahim, mientras que Álvaro Carreras se cae del lateral izquierdo y su lugar lo ocupará Mendy tras recuperarse de una lesión y disputar sus primeros minutos ante el Girona en la pasada jornada de Liga.
También se mantienen en la alineación Éder Militao y Jude Bellingham, que, precisamente ante el Girona regresaron a un once, y finalmente Alexander-Arnold le ha ganado la partida en el lateral derecho a Dani Carvajal. Brahim jugará en la zona derecha de la medular, Bellingham y Fede Valverde en el centro y Arda Güler en la izquierda.
La alineación completa del Real Madrid es la formada por: Lunin; Alexander Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Brahim, Bellingham, Valverde, Güler; Mbappé y Vinícius.