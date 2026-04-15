Fútbol Internacional
15 de abril de 2026 - 14:30

Brahim y Mendy, apuestas de Arbeloa para remontar en el Allianz Arena

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Redacción deportes, 15 abr (EFE).- Brahim Díaz y Ferland Mendy serán las dos grandes novedades del once del Real Madrid, en el que no estará Eduardo Camavinga, para enfrentarse al Bayern Múnich en el duelo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Por EFE

El hueco del sancionado Aurélien Tchouaméni lo cubrirá Brahim, mientras que Álvaro Carreras se cae del lateral izquierdo y su lugar lo ocupará Mendy tras recuperarse de una lesión y disputar sus primeros minutos ante el Girona en la pasada jornada de Liga.

También se mantienen en la alineación Éder Militao y Jude Bellingham, que, precisamente ante el Girona regresaron a un once, y finalmente Alexander-Arnold le ha ganado la partida en el lateral derecho a Dani Carvajal. Brahim jugará en la zona derecha de la medular, Bellingham y Fede Valverde en el centro y Arda Güler en la izquierda.

La alineación completa del Real Madrid es la formada por: Lunin; Alexander Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Brahim, Bellingham, Valverde, Güler; Mbappé y Vinícius.