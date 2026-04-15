Cienciano quiere noquear al líder Puerto Cabello en el Grupo B

El equipo peruano que más éxito ha tenido en copas internacionales debutó en la Sudamericana de este año con un empate 1-1 ante Juventud de Uruguay que logró con un cabezazo del ecuatoriano Carlos Garcés en los últimos minutos del encuentro en Montevideo.

Con ese resultado, el 'Papá' del fútbol peruano es segundo en el grupo B, detrás de la Academia Puerto Cabello que abrió el torneo con un celebrado triunfo por 2-1 contra Atlético Mineiro.

Cienciano ha sido campeón de la Copa Sudamericana en 2003 y de la Recopa Sudamericana en 2004, además de ganar el torneo Apertura en 2005 y el Clausura en 2001 y 2006.

A nivel local, el conjunto imperial, dirigido por el argentino Horacio Melgarejo, marcha tercero en la Liga 1 con 19 unidades, cuatro menos que el líder Chankas, después de jugar nueve fechas.

El técnico declaró a los periodistas que ahora "en casa se hacen fuerte" para que queden los tres puntos porque "es la única forma de tener esperanza para poder pasar" a la siguiente etapa.

"Tenemos que enfocarnos en ello, no podemos desviar la atención", afirmó Melgarejo.

Puerto Cabello tuvo el mejor inicio del grupo B y confía en lidiar con la altitud del Cusco, sobre los 3.300 metros, para seguir sumando y avanzar a la siguiente ronda.

El técnico Eduardo Saragó defendió al balompié de Venezuela al afirmar que son "discusiones estériles que no llevan a nada" las versiones de que su país no es futbolero de origen.

"Lo que sí me gustaría es que esta victoria no quede sólo en una anécdota, sino que pueda pasar de fases o tener más días históricos como este", comentó Saragó a los periodistas de su país tras el triunfo ante Atlético Mineiro.

Puerto Cabello ha tenido un discreto desempeño en la primera división del fútbol venezolano, dado que se ubica décimo con trece puntos, diez menos que el actual líder Deportivo La Guaira.

El encuentro por la Sudamericana se disputará el jueves 16 desde las 21.00 horas (02.00 GMT) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco, bajo el arbitraje del boliviano Ivo Nigel Méndez.