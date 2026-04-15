El Arsenal, rival del Atlético en las semifinales de la Liga de Campeones

Su último precedente corresponde a esta misma edición del máximo torneo continental, en la fase liga, cuando el conjunto inglés goleó por 4-0 al español el pasado 21 de octubre, con los tantos concentrados en apenas trece minutos, por medio de Gabriel Magalhaes (1-0, m. 57), Gabriel Martinelli (2-0, m. 64) y Viktor Gyokeres, con doblete en el 67 y el 70.
El Arsenal, líder de la liga inglesa, quedó en la primera posición de la fase liga del máximo torneo europeo, en el que se mantiene invicto, con 12 partidos, 10 victorias, dos empates, 27 goles a favor y 5 en contra.