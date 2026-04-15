Fútbol Internacional
15 de abril de 2026 - 17:55

El Arsenal, rival del Atlético en las semifinales de la Liga de Campeones

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Madrid, 15 abr (EFE).- El Arsenal, que eliminó este miércoles al Sporting de Portugal con un 0-0 en casa tras el 0-1 de la ida fuera, será el rival del Atlético de Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, con la ida el miércoles 29 de abril en el Metropolitano y la vuelta el martes 5 de mayo en el estadio Emirates de Londres.

Por EFE

Su último precedente corresponde a esta misma edición del máximo torneo continental, en la fase liga, cuando el conjunto inglés goleó por 4-0 al español el pasado 21 de octubre, con los tantos concentrados en apenas trece minutos, por medio de Gabriel Magalhaes (1-0, m. 57), Gabriel Martinelli (2-0, m. 64) y Viktor Gyokeres, con doblete en el 67 y el 70.

El Arsenal, líder de la liga inglesa, quedó en la primera posición de la fase liga del máximo torneo europeo, en el que se mantiene invicto, con 12 partidos, 10 victorias, dos empates, 27 goles a favor y 5 en contra.