El Arsenal, rival del Atlético en las semifinales de la Liga de Campeones

Madrid, 15 abr (EFE).- El Arsenal, que eliminó este miércoles al Sporting de Portugal con un 0-0 en casa tras el 0-1 de la ida fuera, será el rival del Atlético de Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, con la ida el miércoles 29 de abril en el Metropolitano y la vuelta el martes 5 de mayo en el estadio Emirates de Londres.