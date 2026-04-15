El Atlético de Simeone, la era más ganadora frente a su época más larga sin títulos

Habrán pasado cuatro años, diez meses y 26 días hasta este viernes, desde aquel campeonato, conseguido en la última cita con una victoria en Valladolid por 1-2.

Desde entonces, no ha conquistado ninguna de las competiciones ni en la temporada 2021-2022 (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Liga de Campeones); ni en 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones); ni en 2023-2024 (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Liga de Campeones); ni en 2024-2025 (Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones y Mundial de Clubes), desde que se proclamó campeón de Liga en 2020-2021.

El Atlético atraviesa su etapa más ganadora de la historia desde que lo dirige el técnico argentino, que ha logrado dos Ligas (2013-2014 y 2020-2021), una Copa del Rey (2012-2013), dos Ligas Europa (2011-2012 y 2017-2018) y tres Supercopas, dos de Europa (2012 y 2018) y una de España (2014).

La anterior ocasión más duradera sin ganar ninguna competición bajo su mando fueron los tres años, ocho meses y 24 días que transcurrieron entre la Supercopa de España ganada el 22 de agosto de 2014 y la Liga Europa conseguida contra el Marsella el 16 de mayo de 2018 en Lyon.

- Cronología de los 8 títulos de la era Simeone:

- 9 de mayo de 2012. El Atlético de Madrid gana la Liga Europa, con un 0-3 al Athletic Club.

- 31 de agosto de 2012. El Atlético de Madrid conquista la Supercopa de Europa con un 1-4 al Chelsea.

- 17 de mayo de 2013. El Atlético de Madrid gana la Copa del Rey por 1-2 ante el Real Madrid.

- 17 de mayo de 2014. El Atlético de Madrid se proclama campeón de LaLiga con un empate 1-1 ante el Barcelona en el Camp Nou. Su última Liga databa de 1995-1996.

- 22 de agosto de 2014. El Atlético gana la Supercopa de España al Real Madrid, con un 1-1 en la ida en el Santiago Bernabéu y un 1-0 en la vuelta en el Vicente Calderón.

- 16 de mayo de 2018. El Atlético de Madrid logra su tercera Liga Europa, con un 3-0 al Olympique Marsella en Lyon.

- 15 de agosto de 2018. El Atlético de Madrid se impone por 2-4 en la prórroga al Real Madrid en Tallin para conquistar la Supercopa de Europa.

- 22 de mayo de 2021. El Atlético gana la segunda Liga de la era Simeone, culminada con una remontada por 1-2 ante el Valladolid en el estadio Nuevo José Zorrilla.