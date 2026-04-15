El nuevo técnico del Inter Miami dice que entrenar a Messi es "algo extraordinario"

"Estar con el mejor jugador de la historia es algo extraordinario dentro de un campo, (estoy) muy agradecido", dijo Hoyos, quien sucedió el martes a Mascherano como técnico del equipo tras ejercer hasta entonces como director deportivo.

Además, agregó que guarda una relación de amistad con Messi.

Sobre la resolución de Mascherano de dejar su cargo al frente del banquillo, que según el Inter Miami se debió a una decisión personal, Hoyos indicó que le está agradecido por sus enseñanzas y por llevar al equipo a lograr la primera MLS Cup de su historia.

Son decisiones personales y uno no puede entrar. (...) Mascherano dio muchísimo acá, es campeón de la MLS, nos dio un titulo", expresó.

Hoyos también valoró al Inter Miami como "uno de los diez mejores clubes del mundo" y con "una proyección muy alta" y destacó que es "una inmensa bendición" entrenar al grupo de jugadores.

"Es un equipo que es ganador, que constantemente gana a través del mejor jugador de la historia", sentenció.

La marcha de Mascherano se produce después de un inicio complicado de temporada para el Inter Miami, que quedó eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, y apenas ha sumado 12 puntos en 7 jornadas de MLS, lo que le sitúa como tercero en el Este.