El partido 51 del curso del Atlético, tras 28 victorias, 8 empates y 15 derrotas

Ganador en la Copa de cuatro de sus cinco choques, con la única excepción de la derrota por 3-0 de la vuelta de las semifinales contra el Barcelona en el Camp Nou (en la ida se había impuesto por 4-0 en el Metropolitano), en esa competición ha marcado 12 goles y ha encajado cinco, aparte de ganar en tres de sus cuatro salidas, incluido un 0-5 al Betis.

En LaLiga EA Sports (Primera División), su balance en esta campaña es de 17 victorias, seis empates y ocho derrotas en 31 partidos, con 52 goles a favor y 31 en contra; en la Liga de Campeones ha sumado siete triunfos, con dos igualadas y cinco encuentros perdidos, aunque sigue vivo en las semifinales; y en la Supercopa de España cayó 1-2 con el Real Madrid.

Goleador en 102 ocasiones en esta temporada, con 62 tantos en contra, el Atlético acabó dieciséis de sus 50 partidos precedentes (un 32 por ciento) sin goles recibidos y se quedó sin marcar en tan solo seis (anotó algún gol en el 88 por ciento).

Sus dificultades más visibles han sido como visitante, como disputará la final de Copa de este sábado en Sevilla. De sus 27 encuentros lejos del Metropolitano, el Atlético venció nueve, con siete empates, once derrotas, 42 goles a favor y 38 en contra.

Su mejor racha en 2025-2026 la trazó entre el 27 de octubre y el 29 de noviembre, con siete victorias consecutivas. La peor ha sido entre el 18 de marzo y el 4 de abril de este año, cuando perdió por 3-2 con el Tottenham, por 3-2 con el Real Madrid y por 1-2 con el Barcelona.

El Atlético logró su triunfo más amplio de este curso el 5 de febrero, en La Cartuja de Sevilla y en esta competición, cuando se impuso por 0-5 al Betis. En cambio, sufrió su mayor derrota contra el Arsenal, que lo goleó 4-0 en la Liga de Campeones el 21 de octubre de 2025.

El argentino Julián Álvarez es su máximo goleador de esta temporada, con 18 goles, uno más que el noruego Alexander Sorloth, con 17, aunque en la Copa del Rey nadie ha marcado más goles en esta edición dentro del equipo que Antoine Griezmann, con cinco.