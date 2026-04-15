El Rayo Vallecano, ilusionado y precavido para hacer historia en Atenas

El equipo madrileño llega al partido tras sufrir un duro revés en la Liga española hace solo tres días cuando cayó goleado frente al Real Mallorca, un rival directo por la permanencia y que le ha dejado a solo tres puntos del descenso.

La salvación en Primera es el gran objetivo de la temporada del Rayo y la gran ilusión es Europa. Hasta tal punto llega esa euforia que hasta la capital griega se desplazan más de 1.600 aficionados del equipo, que pretenden dar color a las gradas del Allwyn Arena.

Para este partido la gran incógnita es saber quién estará bajo palos, ya que el portero argentino Augusto Batalla sufrió un golpe en la pierna derecha en el partido de ida que le impidió jugar en Mallorca. Hasta Grecia ha viajado con una venda. Si a última hora no estuviera en óptimas condiciones el elegido sería Dani Cárdenas.

El resto del equipo no se espera que sea muy diferente al que saltó de inicio en la ida, con Jorge de Frutos como principal referencia ofensiva en ataque.

Augusto Batalla, Pep Chavarría, Óscar Valentín, Óscar Trejo, Isi Palazón y Sergio Camello están apercibidos y si vieran cartulina amarilla se perderían las semifinales si el equipo se clasifica. Si no la vieran pasarían 'limpios' al empezar de cero el contador de cartulinas en la nueva ronda.

El Rayo no tendrá fácil el pase a semifinales. Iñigo Pérez ya ha advertido que no quiere euforias ni confianzas y que el AEK, en su estadio, es un equipo que aprieta.

Los jugadores del Rayo saben que habrá momentos que lo pasarán mal por la presión del rival y contrarrestar esos intervalos será una de las claves para el éxito.

El AEK afronta el partido como primero de la clasificación de la Superliga de Grecia y como principal aspirante al título heleno.

Para dar la vuelta a la eliminatoria, el técnico serbio Marko Nikolic no podrá contar por sanción con el delantero y exjugador del Real Madrid Luka Jovic, que esta temporada lleva marcados veinte goles.

De esta forma la principal referencia atacante del AEK será el húngaro Barnabás Varga, que este curso ha celebrado 26 goles y ha dado cuatro asistencias.

El conjunto griego también tendrá que hacer frente a la historia contra el Rayo Vallecano, puesto que ha perdido las seis eliminatorias europeas a doble partido que ha disputado contra rivales españoles.

AEK Atenas: Strakosha; Rota, Moukoudi, Filipe Reias, Pilo; Koita, Marin, Pineda, Pereyra; Varga, Zini.

Rayo Vallecano: Batalla o Cárdenas; Ratiu, Luiz Felipe, Lejeune, Chavarría; Unai López, Pathé Ciss; Ilias, Isi, Álvaro; De Frutos.