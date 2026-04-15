El sorteo de la Copa de Asia 2027 en Arabia Saudí se retrasa al 9 de mayo

La AFC recordó que el sorteo estaba originalmente previsto para el pasado día 11 y que fue reprogramado "para garantizar la plena participación de todas las partes interesadas y de las asociaciones miembro participantes, en el histórico distrito de At-Turaif en ad-Dir'iyah, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".

"Este ajuste refleja el compromiso de la AFC y del Comité Organizador Local (LOC) de organizar una ceremonia de primer nivel a la altura del prestigio y la importancia del torneo insignia del continente", señaló en un comunicado.

El sorteo se celebrará con 23 de las 24 naciones participantes ya confirmadas, a falta de que se decida la última plaza el próximo 4 de junio, cuando Líbano y Yemen se enfrenten por el primer puesto del grupo B, y las repartirá en seis grupos de cuatro.

El torneo vivirá su edición número 19 el año que viene y se celebrará por primera vez en Arabia Saudí, del 7 de enero al 5 de febrero de 2027.