Fútbol Internacional
15 de abril de 2026 - 12:40

El sorteo de la Copa de Asia 2027 en Arabia Saudí se retrasa al 9 de mayo

Imagen sin descripción

Madrid, 15 abr (EFE).- La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) confirmó este miércoles que el sorteo para la fase final de la Copa de Asia 2027 en Arabia Saudí, retrasado por motivos de seguridad, se celebrará finalmente el próximo 9 de mayo en Riad, a falta de que se decida la última plaza entre Líbano y Yemen.

Por EFE

La AFC recordó que el sorteo estaba originalmente previsto para el pasado día 11 y que fue reprogramado "para garantizar la plena participación de todas las partes interesadas y de las asociaciones miembro participantes, en el histórico distrito de At-Turaif en ad-Dir'iyah, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".

"Este ajuste refleja el compromiso de la AFC y del Comité Organizador Local (LOC) de organizar una ceremonia de primer nivel a la altura del prestigio y la importancia del torneo insignia del continente", señaló en un comunicado.

El sorteo se celebrará con 23 de las 24 naciones participantes ya confirmadas, a falta de que se decida la última plaza el próximo 4 de junio, cuando Líbano y Yemen se enfrenten por el primer puesto del grupo B, y las repartirá en seis grupos de cuatro.

El torneo vivirá su edición número 19 el año que viene y se celebrará por primera vez en Arabia Saudí, del 7 de enero al 5 de febrero de 2027.