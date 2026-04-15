Emiliano 'Dibu' Martínez, disponible para jugar frente al Bolonia

"Hoy entrenó con nosotros. Si todo va bien estará disponible y decidiremos si juega. Es un tipo y un portero fantástico y está lista. Esta jugando a un gran nivel y estamos muy orgullosos de él", expresó Unai Emery, técnico del Aston Villa, en la rueda de prensa previa al duelo.

En el primer encuentro, los ingleses se impusieron con autoridad por 1-3, resultado que les otorga ser favoritos para conseguir una plaza en semifinales.

"Estamos listos para mañana. Espero que mis jugadores sigan el plan de juego que tenemos para mañana. Por supuesto que tenemos un buen resultado, pero el resto es enorme. Cuando el encuentro empiece, vamos a estar 100 % enfocados y pelearemos más de lo que hicimos en el primer partido", agregó.