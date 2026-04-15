Fútbol Internacional
15 de abril de 2026 - 15:55

Lienhart: "Necesitaremos ofrecer otra actuación brillante"

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Vigo, 15 abr (EFE).- El internacional austríaco Philipp Lienhart, futbolista del Friburgo, avisó este miércoles de que su equipo necesitará firmar otra actuación “brillante” para eliminar al Celta, pese al 3-0 con el que encaran el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa.

Por EFE

“Venimos con una buena ventaja del primer partido, pero mañana no será fácil para nosotros. Necesitaremos ofrecer otra actuación brillante porque ellos son un gran equipo y estarán arropados por su gente. Tengo muchas ganas de que llegue el partido”, afirmó el defensa del equipo alemán.

El choque será “muy bonito” para Lienhart porque supondrá su regreso a España, a donde llegó en el verano de 2014 para incorporarse al equipo juvenil del Real Madrid. Tras brillar en ese equipo y después a las órdenes de Zidane en el filial, Rafa Benítez lo hizo debutar con el primer equipo frente al Cádiz en la Copa del Rey.

“Siempre me alegra volver a España, sigo sintiéndome muy unido a este país”, indicó Lienhart, quien se alegró de que su compañero Johan Manzambi esté recuperado porque es un jugador “importante” para el equipo.