Lienhart: "Necesitaremos ofrecer otra actuación brillante"

“Venimos con una buena ventaja del primer partido, pero mañana no será fácil para nosotros. Necesitaremos ofrecer otra actuación brillante porque ellos son un gran equipo y estarán arropados por su gente. Tengo muchas ganas de que llegue el partido”, afirmó el defensa del equipo alemán.

El choque será “muy bonito” para Lienhart porque supondrá su regreso a España, a donde llegó en el verano de 2014 para incorporarse al equipo juvenil del Real Madrid. Tras brillar en ese equipo y después a las órdenes de Zidane en el filial, Rafa Benítez lo hizo debutar con el primer equipo frente al Cádiz en la Copa del Rey.

“Siempre me alegra volver a España, sigo sintiéndome muy unido a este país”, indicó Lienhart, quien se alegró de que su compañero Johan Manzambi esté recuperado porque es un jugador “importante” para el equipo.