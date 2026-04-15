Nashville sorprende, elimina al América y avanza a la semifinal de Concacaf

El equipo de la MLS chocará contra el ganador entre Tigres UANL y Seattle Sounders en la siguiente ronda.

Nashville avanzó con marcador total de 1-0, luego del empate sin goles del juego de ida de cuartos de final realizado la semana pasada.

El alemán Hany Mukhtar anotó el gol de la victoria.

En el primer tiempo, el América apenas tuvo un par de aproximaciones, pero sin puntería, ante un Nashville que estuvo bien ordenado en defensiva.

En el segundo lapso, el visitante sorprendió en una incursión por derecha en la que el costarricense Warren Madrigal centró para el remate potente de Mukhtar que celebró el 0-1 al 51.

En el minuto 65, el árbitro detuvo el partido como advertencia por los gritos discriminatorios que emitió la afición, situación que se repitió al 83.

El grito discriminatorio se ha repetido, en la liga mexicana, en el amistoso entre México y Portugal del 28 de marzo pasado, al que asistió Gianni Infantino, presidente de FIFA, y en el partido de vuelta de cuartos de final entre Cruz Azul y Los Angeles FC, jugado más temprano en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

0. América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez (Isaías Violante, m.54), Cristian Borja; Raphael Veiga, Jonathan dos Santos (Alan Cervantes, m.68), Erick Sánchez (Vinicius Lima, m.68); Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas (Miguel Vázquez, m.80), Patricio Salas (Raúl Zúñiga, m.68).

1. Nashville: Brian Schwake; Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios (Jack Maher, m.77), Reed Baker-Whiting (Daniel Lovitz, m.57), Andy Najar; Patrick Yazbek (Bryan Acosta, m.71), Eddi Tagseth, Alex Muyl (Matthew Corcoran, m.71); Cristian Espinoza Hany Mukhtar, Warren Madrigal (Ahmed Qasem, m.71).

Arbitro: Oshane Anthony Nation, de Jamaica. Amonestó a Yazbek de Nashville.

Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, realizado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que el árbitro detuvo en un par de ocasiones por el grito discriminatorio efectuado por la afición.