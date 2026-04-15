Palmeiras recupera a Vitor Roque para recibir a Sporting Cristal

El equipo brasileño podrá volver a alinear al 'Tigrinho' después de que pasara tres semanas en la enfermería por una lesión en el tobillo izquierdo, aunque es probable que dosifique esfuerzos y solo juegue en la segunda parte.

Quienes sí tienen un lugar seguro en el once son el argentino 'Flaco' López y el atacante colombiano Jhon Arias, que causó baja por sanción en el partido de liga del pasado fin de semana, en el que Palmeiras empató con Corinthians.

A pesar de ese empate, Palmeiras es líder en solitario del 'Brasileirão', con 26 puntos en once jornadas y un colchón de seis puntos con respecto al Flamengo, que tiene un partido menos.

Todavía con la memoria de la goleada por 6-0 del año pasado ante Sporting Cristal y toda su artillería a disposición, Palmeiras aspira a lograr su primera victoria convincente del torneo continental, que le sirva para volver a presentar sus credenciales al título.

La victoria, en este caso, es necesaria para los pupilos de Abel Ferreira después de haber debutado con un empate 1-1 en su visita al colombiano Junior en Barranquilla.

Mientras, Sporting Cristal, bajo la dirección del nuevo técnico Zé Ricardo, derrotó a Cerro Porteño por 1-0 con un gol del brasileño Vizéu y se puso líder del Grupo F en la primera jornada.

El Grupo F lo lideran Sporting Cristal y Cerro Porteño, ambos con tres puntos, luego de la victoria de los paraguayos de este martes sobre Junior por 1-0, que hundió a los colombianos.

En la liga peruana, el equipo celeste se sitúa en el undécimo puesto de la clasificación, tras haber encadenado dos derrotas en sus dos últimos compromisos, unos resultados que llevaron al cese del entrenador Paulo Autuori.

El partido de este jueves se disputa en el estadio Allianz Parque, de São Paulo, a partir de las 19.00 hora local (22.00 GMT).