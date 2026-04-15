Pellegrini destaca la importancia de la cita porque "pelean por el paso a la semifinal"

El preparador suramericano, en la comparecencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento en la ciudad deportiva verdiblanca, no quiso profundizar en que el Betis solo haya ganado uno de sus diez últimos partidos oficiales, y dijo que para el encuentro del jueves "ningún bético" vive la actual mala racha "ni con pesimismo ni con desilusión".

Al contrario, el preparador andino opinó que "la euforia" entre una "hinchada masiva" como la verdiblanca "es lógica cuando se tiene la posibilidad de definir en casa un pase a una semifinal europea", así que pidió a sus jugadores "controlarse" para que "el exceso de motivación no lleve a cometer errores".

Pellegrini espera "a un Sporting de Braga con mucha posesión de balón", ya que se trata de un rival al que "le gusta preparar bien la jugada para llegar al campo contrario. Es un equipo técnicamente muy dotado" frente al que no se considera "favorito" porque "a estas alturas de la Europa League nadie lo eso".

El entrenador chileno reconoció que el Betis tiene "más responsabilidad, quizá, por haber logrado un empate de visita", algo que "siempre es complicado" y considera que "allí se jugó con inteligencia para traer un buen resultado pero ahora hay que refrendar el pase en casa".

Además, anunció que Isco Alarcón, el capitán del plantel verdiblanco, "está dentro de los 23 citados" para el partido después de casi cinco meses de baja por lesión.

Pellegrini ha señalado que Isco "ha ido avanzando en su recuperación" pero "no hay que apurarlo más de la cuenta", ya que "si está" convocado "es porque está en condiciones de jugar" pero "seguramente no esté para muchos minutos, ni siquiera para un tiempo completo".

El técnico santiaguino insistió en que "no hay que exigirle antes de tiempo" porque aunque "tener en el banquillo a un jugador de su calidad siempre es importante", reveló que sólo "había otros veintidós" futbolistas "disponibles, así que nadie que estuviera físicamente a tope quedó fuera para que entrase él".