Peñarol y Platense apuntan a la Copa Libertadores para recuperarse

El estadio Campeón del Siglo albergará un juego que comenzará a las 21.30 local (00.30 GMT) y será arbitrado por el paraguayo Derlis López.

Tras empatar con Independiente Santa Fe en la primera jornada, Peñarol sufrió este lunes una dura derrota por 0-2 ante Liverpool en la undécima jornada del Torneo Apertura local.

Ese resultado lo dejó a cuatro puntos del líder Racing cuando solo quedan doce por disputarse, por lo que hipotecó una importante porción de sus posibilidades de quedarse con el título.

Por lo que el próximo partido de la Libertadores será vital para un equipo que quiere llegar a lo más alto de su zona y tomar impulso para seguir luchando por el Apertura.

Platense, por su parte, ganó su último partido el pasado 21 de febrero y desde ese momento acumula cinco empates y tres derrotas por el Apertura local y la Copa Libertadores, en la que se estrenó al caer por 0-2 ante Corinthians.

Luego de haber jugado su último partido con varios suplentes, Peñarol tendrá variantes en su once inicial, aunque no podrá contar con el centrocampista Leonardo Fernández, una de las estrellas del equipo.

El número 10 se lesionó ante Independiente Santa Fe y deberá ser intervenido quirúrgicamente en una de sus rodillas. De acuerdo con esto, podría perderse varios juegos, aunque Peñarol por el momento no informó sobre el tiempo previsto para su recuperación.

Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Gastón Togni; Facundo Batista y Matías Arezo podría ser el once de Diego Aguirre.

Platense no podrá contar con el suspendido Juan Ignacio Saborido y Agustín Lagos ocuparía su lugar.

De esta forma, los once de Walter Zunino serían Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Victor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Franco Amarfil, Pablo Ferreira, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Gonzalo Lencina.