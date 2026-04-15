Starfelt no se recupera a tiempo y es baja ante el Friburgo

Starfelt, indiscutible en el eje de la defensa junto a Marcos Alonso y Javi Rodríguez, se ha perdido los últimos cuatro partidos oficiales, en los que su equipo encajó 12 goles.

“Es una molestia que le está impidiendo salir a entrenar. Está probando cada día para intentar evolucionar y estar lo antes posible, pero mañana no estará. En estas fechas es fastidiado no estar. Ojalá podamos recuperarlo lo antes posible”, manifestó Giráldez al ser cuestionado por el estado físico del sueco.

La buena noticia para el técnico gallego es que Hugo Álvarez ya está recuperado del esguince de tobillo que sufrió frente al Valencia en Mestalla, por lo que podrá reaparecer ante el conjunto alemán.