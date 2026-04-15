Yangel Herrera se ausenta del entrenamiento de la Real Sociedad y Gorrotxategi repite

La semana comenzó con dos noticias positivas en clave txuri urdin con las gratas novedades de Gorrotxategi y Yangel Herrera en el entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Este miércoles, en cambio, el venezolano se ha ausentado de la sesión para hacer trabajo individual, mientras que el de Eibar ha vuelto a aparecer en el José Luis Orbegozo de Zubieta.

Para cubrir la vacante de Yangel, el técnico Pellegrino Matarazzo ha recurrido al filial y ha llamado a Ibai Aguirre, quien ya ha debutado en Primera División bajo la batuta del estadounidense.

Tal y como confesó el entrenador la pasada semana, se prevé que Gorrotxategi pueda estar disponible tras cerca de tres semanas en el dique seco, y el venezolano también puede ser una opción para el banquillo.

Yangel Herrera se resintió de sus molestias en el sóleo en el encuentro liguero ante Osasuna del pasado 15 de marzo, y desde entonces no ha jugado.

Este curso solo ha podido disputar doce encuentros por culpa de las lesiones, y su presencia en la final de La Cartuja no está asegurada. Eso sí, parece que va por buen camino en la recuperación. De momento, las bajas seguras son las de Zubeldia, Rupérez y Odriozola.