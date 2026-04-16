Camavinga pide perdón: "Asumo la responsabilidad de mi parte"

“Asumo la responsabilidad de mi parte. Quiero disculparme con mi equipo y con todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre", escribió en sus redes sociales.

Camavinga saltó al terreno de juego del Allianz Arena en el minuto 62 por Brahim Díaz cuando el Real Madrid ganaba 2-3 y tenía empatada la eliminatoria tras el 1-2 de la ida que consiguió el Bayern en el Santiago Bernabeú.

En el minuto 78 vio su primera cartulina amarilla y en el 86, la segunda tras cometer una falta sobre Harry Kane. A continuación, desplazó el balón con los pies antes de recogerlo con las manos y el árbitro Slavko Vincic volvió a amonestarlo.

Tres minutos después, con un hombre menos, el Real Madrid encajó el 3-3 con un tanto de Luis Díaz, que precedió al 4-3 definitivo, obra de Michael Olise en el minuto 94.