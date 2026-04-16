El Atlético se concentra con toda la primera plantilla más Esquivel, Boñar y Julio Díaz

A las 20:15 horas, tras el entrenamiento vespertino en el Centro Deportivo de Majadahonda, Diego Simeone concentró a sus futbolistas, incluidos David Hancko y José María Giménez, que se recuperan de una dolencia muscular y de una torcedura de tobillo, respectivamente, pero que no están descartados para el encuentro decisivo de este sábado.

Pablo Barrios, ya recuperado de una lesión muscular, está disponible para la final de la Copa del Rey.

En total, en la convocatoria figuran 26 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, José María Giménez, Matteo Ruggeri, Javi Boñar y Julio Díaz; los medios Marcos Llorente, Koke Resurrección, Obed Vargas, Thiago Almada, Álex Baena, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza y Johnny Cardoso; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Alexander Sorloth y Julián Alvarez.

La expedición partirá a las 12:15 horas de este viernes rumbo a Sevilla desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid para llegar a la ciudad andaluza sobre las 13:30 horas y dirigirse posteriormente a su hotel de concentración.

A las 17:15 horas, está prevista la rueda de prensa de Diego Simeone y un jugador en el estadio La Cartuja, donde el equipo se entrenará desde las 18:00 horas para ultimar su preparación para la final del sábado.