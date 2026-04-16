El Shakhtar no falla y se convierte en el primer semifinalista

Tal y como quedó claro desde las alineaciones, que en el caso del conjunto neerlandés estaba llena de suplentes, más preocupado el técnico Leeroy Echteld por la final de Copa que el AZ jugará el próximo domingo que en el duelo con el conjunto ucraniano.

Una circunstancia que no desaprovechó el Shakhtar para sentenciar, si no lo estaba ya, la eliminatoria, con un gol (0-1) a los cincuenta y ocho minutos del brasileño Alisson Santana, autor de un doblete en el encuentro de ida.

Gol que, curiosamente, propició la reacción del equipo local, que pese a mantener en el banquillo a piezas básicas como el centrocampista Kees Smit o el delantero irlandés Troy Parrott, dio la vuelta al marcador (2-1) con los goles del danés Isak Jensen y el checo Matej Sin.

Pero el Shakhtar, que dirige el turco Arda Turan, exjugador, entre otros, del Atlético de Madrid y Barcelona, no estaba dispuesto a que nada pusiese en peligro su clasificación y selló definitivamente el billete para las semifinales con un tanto del brasileño Luca Meirelles (2-2) a siete minutos para el final.

Unas semifinales en las que el conjunto ucraniano, campeón de la Copa de la UEFA en el año 2009, se medirá con el ganador de la eliminatoria entre el Fiorentina y el Crystal Palace, que afronta la vuelta con una clara ventaja tras imponerse por 3-0 en el choque de ida.