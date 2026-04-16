La MLS aplaude el desembarco de Griezmann para reafirmar su atractivo mundial

"No es como cuando esta liga comenzó, que casi teníamos que pedir a los jugadores que vinieran a jugar aquí. Hoy en día, son los jugadores los que nos piden venir a la MLS porque están viendo el crecimiento y el futuro que tiene esta liga", dijo el director de competición de la MLS, el vasco Alfonso Mondelo, en una sesión virtual con los medios.

Griezmann, que se unirá a las filas del Orlando City una vez termine la temporada actual con el Atlético de Madrid, será una de las principales caras de un campeonato en el que, además de Messi, también juegan otras figuras como el uruguayo Luis Suárez, el surcoreano Heung-min Son y el alemán Thomas Muller.

"Creo que es una ciudad muy familiar. Va a ser un sitio excepcional para que pueda vivir tranquilamente con su familia", indicó Mondelo.

El fichaje de Griezmann también acrecentará la rivalidad entre el Orlando City y el Inter Miami, los dos equipos de Florida.

"Creo que esa rivalidad entre Miami y Orlando es una rivalidad que es orgánica que va a continuar creciendo", agregó el director deportivo.

No obstante, señaló que la tendencia en los fichajes de la MLS está cambiando, y lejos de ser un lugar de retiro de estrellas europeas, atrae a numerosos futbolistas jóvenes. La media de edad de los fichajes en el último periodo de transferencias fue de 24 años, según datos de la MLS.

Una de las principales novedades que la MLS pondrá en práctica a partir del próximo año para captar más talento será la modificación de su calendario.

La competición pasará a disputarse al mismo tiempo que las ligas europeas. Hasta ahora se disputaba durante el año natural.