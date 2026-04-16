Panamá y Cuba buscarán avanzar en la eliminatoria de Concacaf W hacia Brasil 2027

Las panameñas lideran el grupo con 9 puntos de 9 posibles y un saldo goleador de 10, en tanto que las cubanas han cosechado 7 puntos en 3 salidas.

Los líderes de los 6 grupos que componen la actual fase, avanzan a la próxima instancia, a la que se sumarán las selecciones de Estados Unidos y Canadá.

"Estamos ante otra final, como le he dicho a las chicas. Ya hemos pasado una y ahora nos queda otro escollo, otro partido de vida o muerte", dijo la entrenadora Toña Is.

Sus pupilas derrotaron el 9 de abril por 3-1 a la selección de Aruba. Este viernes, un empate con Cuba les bastará para avanzar a la fase decisiva.

Is destacó la rapidez de las delanteras de Cuba y la forma segura como defiende ese equipo en bloque.

El equipo cubano, que arribó a Panamá el pasado martes, cuenta con la delantera Cecil Aldana, que milita en la Universidad de Chile de la primera división, y con la atacante Katheryn Rodríguez, autora de un triplete ante Curazao.

La seleccionadora cubana Elizabeth Cuff confía en dar la sorpresa en territorio panameño.

Panamá: Yenith Bailey; Carolina Baltrip-Reyes, Wendy Natis, Arlen Hernández, Karla Riley; Deysire Salazar, Katherine Castillo, Ericka Arauz, Sherly King; Katherin Parris y Riley Tanner.

Cuba: Lucylena Martínez; Sheyla Wanton, Yarisleidy Mena, Gianna Borrego, Nahomi Aguilar; Kennys Arocha, María Álvarez, Yeranys Lee, Ana Josefa Fernández; Katheryn Rodríguez y Cecil Aldana.

Árbitra: La estadounidense Alyssa Pennington.