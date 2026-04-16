'Tacuara' Cardozo, que destacó en Benfica, anuncia su retiro del fútbol

"Lo pensé bastante con la familia, principalmente. Hace rato lo decidimos", dijo Cardozo, que anotó 172 goles en 293 partidos con el 'Encarnado' portugués, durante una entrevista con el medio local Radio Ñandutí.

Cardozo, de 43 años, jugó en el Libertad paraguayo hasta diciembre pasado, cuando el club no renovó su contrato después de nueve temporadas en las que marcó 137 goles en 371 duelos.

Desde entonces 'Tacuara' -bambú en idioma guaraní- estaba sin equipo pese a que, afirmó, recibió varias ofertas de clubes del fútbol paraguayo.

"Me llamaban bastante y les agradezco que me quisieran en sus equipos, pero yo ya estaba decidido de lo que iba a hacer. Ahora estoy disfrutando al máximo con la familia", agregó.

Antes de saltar al fútbol europeo, Cardozo jugó dos torneos en el Newells Old Boys argentino, donde anotó 21 goles en 33 partidos.

También jugó en el Trabzonspor turco y el Olympiakos griego antes de regresar al fútbol paraguayo con Libertad, en 2017.

El oriundo de Caaguazú fue convocado 57 veces a la selección de su país, con la que anotó 12 goles, incluido uno de penalti ante Japón para instalar a la Albirroja en los cuartos de final de Sudáfrica 2010, donde Paraguay alcanzó su mejor participación histórica en los mundiales de la FIFA.

Sin embargo, los paraguayos también recuerdan con dolor que Cardozo erró un penalti en esa instancia ante España, que eliminó a la Albirroja al vencerla por la mínima con un gol de David Villa.

En esa edición de la Copa del Mundo, España terminó alzando el título al vencer en la final por 0-1 a Países Bajos.