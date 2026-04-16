Video: El gol de Alex Arce en el triunfo de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia logró una histórica victoria en la Copa Libertadores 2026. La Lepra mendocina superó 2-1 a Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro. El triunfo de los argentinos fue con gol de Alex Arce: el futbolista paraguayo anotó el tanto que sentenció el resultado en el mítico estadio brasileño. El atacante de la selección de Paraguay anotó por primera vez en el certamen con la camiseta azul y llegó a los 3 tantos en el año, añadiendo el torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina y la Copa Argentina 2026.

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El gol de Alex Arce para Independiente Rivadavia