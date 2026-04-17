Brighton de Gómez visita al Tottenham este sábado

El conjunto de las “Gaviotas” llega ubicado en la novena posición con 46 puntos, manteniéndose en la pelea por un cupo internacional de cara a la próxima temporada.

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En ese contexto, la presencia de Gómez vuelve a ser un punto de atención para el fútbol paraguayo, en un equipo que ha mostrado regularidad en la exigente Premier League.

El encuentro, correspondiente a la trigésimo tercera fecha del campeonato, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium desde las 13:30, con transmisión de Disney+ Premium y el arbitraje del inglés Stuart Attwell.

Programa de la Jornada 33

Sábado: 08:30: Brentford vs. Fulham; 11:00: Leeds United vs. Wolverhampton; 11:00: Newcastle United vs. Bournemouth; 13:30: Tottenham Hotspur vs. Brighton; 16:00: Chelsea vs. Manchester United.

Domingo: 10:00: Aston Villa vs. Sunderland; 10:00: Everton vs. Liverpool; 10:00: Nottingham Forest vs. Burnley; 12:30: Manchester City vs. Arsenal.

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Lunes: 16:00: Crystal Palace vs. West Ham United.

Top 5: Arsenal 70 puntos; Manchester City 64, Manchester United y Aston Villa 55 y Liverpool 52.