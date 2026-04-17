Rally FIA/Codasur (Argentina): Bandera verde para el Rally Sudamericano 2026

La ceremonia de partida del Rally Sudamericano 2026, segunda fecha que corresponde a la República Argentina –luego de la primera cita en Brasil (Rally de Erechim/Río Grande do Sul)–, arrancó frente al casino de la mencionada ciudad con números artísticos y la presencia de las autoridades locales; gubernamentales y deportivas (quienes dieron la bienvenida a los presentes y aprovecharon la ocasión para exponer públicamente sus claras intenciones de que el Campeonato Mundial de Rally (WRC) vuelva al vecino país próximamente), y de los dirigentes de la Confederación Deportiva Automovilística Sudamericana (Codasur), que brindaron igualmente algunas palabras al multitudinario público que asistió al gran show.

Posteriormente, luego de la entonación del himno nacional argentino y de escuchar a un par de fanáticos que estaban al costado de las vallas de protección en el lugar, los autos de seguridad pasaron por la rampa de salida y fue el Citroën C3 Rally2, de los bolivianos Sebastián Franco y Lucas Hurtado –ganadores en Erechim–, el que abrió la noche haciendo lo propio y dejando pasar a las demás máquinas; la de los argentinos, paraguayos, uruguayos y brasileños, que dejaron sus primeras impresiones sobre lo que será la competencia del fin de semana por las sierras cordobesas.

Cabe recordar que entre la mañana y tarde, sobre un tramo de 1,7 km (Burródromo), se cumplió con el shakedown o pruebas libres oficiales, en el que el argentino Federico Villagra (Škoda Fabia RS Rally2) fue el más rápido, escoltado por el paraguayo Gustavo Saba (Toyota GR Yaris Rally2) y por su compatriota Miguel Baldoni, con otra unidad similar.

Mañana sábado, la primera etapa se pondrá en marcha con la partida del primer auto desde el parque de servicio de Mina Clavero a las 8:00, y el auto #4 de los bolivianos Franco y Hurtado, abrirá los caminos del rally minaclaverense desde las 9:18.

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Se correrán un total de siete pruebas especiales cronometradas; Tala Cañada a Río Jaime, de 12,4 km; El Cruce a Ambul, de 12,4 km; y El Mirador a Cuesta de San Luis, de 19,5 km, que se repetirán en una ocasión y finalmente, para cerrar la jornada el último tramo; Nido del Águila a Aeródromo, de 4,3 km, para completar 93,1 km bajo el crono.