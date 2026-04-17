Pablo Vegetti palpita el Superclásico: “Va a ser una guerra”

Al ser consultado sobre cómo imagina el desarrollo del encuentro, considerando que el Decano llega con ventaja en la puntuación y el empate favorece a los de Para Uno, Vegetti fue tajante sobre la postura que debe tomar el conjunto azulgrana. “Va a ser una guerra. Va a ser un partido, clave, bisagra, sobre todo para nosotros. Ellos llevan una ventaja bastante considerable y, como dijiste por ahí, un empate los deja manteniendo esa diferencia; pero también, si ellos ganan, también abre una brecha que para nosotros va a ser casi imposible”.

El delantero reconoció que la paridad suele ser la norma en estos enfrentamientos, pero subrayó que la necesidad de Cerro Porteño convierte este partido en una final anticipada. “Los clásicos son cerrados, son difíciles y más cuando los dos equipos están peleando el campeonato. Pero bueno, nosotros tenemos claro que para nosotros va a ser una de las últimas balas para acortar esa distancia”, afirmó.

Para el plantel dirigido por Ariel Holan, el Superclásico no solo representa el honor, sino la posibilidad real de seguir con vida en la lucha por el título local. Según Vegetti, el chip del equipo cambió inmediatamente después del último duelo por Copa Libertadores. “Desde el partido de Junior, cuando terminó, nuestra cabeza estaba pensando en el domingo, en que es una gran oportunidad para seguir prendidos y, bueno, haremos todo lo posible para quedarnos con los tres puntos y seguir con esa ilusión del bicampeonato que los chicos lo marcan desde el día que llegué y todos acá en el club lo quieren. Así que va a ser muy especial”.

Al evaluar el panorama del torneo y lo que representa este choque directo ante el tradicional rival, el “Pirata” no ocultó la presión que recae sobre el plantel azulgrana para sumar de a tres. “Nosotros sabemos que es una de las últimas chances que tenemos para dar pelea hasta el final por los pocos juegos que quedan por disputar, los pocos puntos. Si bien sabemos que no va a estar todo terminado después del resultado del domingo, pero está claro que para nosotros una victoria nos acerca a pelear el campeonato hasta el final, tenemos que trabajar para eso. Tiene el condimento de ser un clásico, porque ellos van primero y nosotros segundos, y que tenemos que acortar distancia porque ya hemos perdido puntos importantes durante el torneo en el camino que hoy lo estamos pagando caro; pero tenemos un gran plantel para afrontar esta parte final del semestre y dar pelea hasta el final”.