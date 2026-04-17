Paraguay golea a Bolivia y va por el oro en Panamá

La selección paraguaya sub 16 firmó una actuación contundente y se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tras golear 4-1 a Bolivia en las semifinales.

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El equipo albirrojo mostró superioridad desde el inicio y construyó una victoria clara gracias a los goles de Sebastián Orué, Santiago Báez y un doblete de Osmar Sosa, figura del encuentro.

Además del poder ofensivo, Paraguay volvió a exhibir solidez defensiva, con una actuación clave del arquero Octavio Martínez, quien atajó un penal, repitiendo lo hecho en el debut y consolidándose como uno de los puntos altos del equipo en el certamen.

Con este triunfo, la Albirroja asegura su presencia en la definición por la medalla de oro, que se disputará el domingo 19 de abril en el estadio Rommel Fernández, desde las 16:00 (hora paraguaya), con rival aún por confirmarse.

De esta manera, Paraguay cierra una campaña sólida en la fase previa y se ilusiona con subir a lo más alto del podio en el fútbol masculino juvenil.

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Síntesis

Paraguay 4-Bolivia 1

Estadio: Rommel Fernández. Árbitro: Franco Jiménez (CHI). Asistentes: Eric Pizarro (CHI) y Carlos Venegas (CHI). Cuarto árbitro: Edsson Moreno (PAN).

Paraguay: Octavio Martínez (82´Tiago González); Jhosías Núñez (82´ Jesús González), Oliver López, Nicolás Britos y Fabricio Benítez; Éver Corrales, Santiago Báez, Sebastián Orué (79´ William Penayo) y Ángel González (68´ Imanol Amarilla); Brahian Leguizamón y Osmar Sosa (79´ Luciano Tartallone). D.T.: Wilfrido Bazán.

Bolivia: Luis Sánchez; Matías Cortez, Thiago Cuéllar, Mario Romero y Bruno Salinas; Bruno Severiche, Mauricio Maturana, Leonel Alarcón y Guillermo Castillo; Saúl Choquevillca y Dyland Senzano. D.T.: Cristian Farah.

Goles: 21′ Sebastián Orué, 39´ y 74´ Osmar Sosa y 55´ Santiago Báez (Paraguay); 31´ Saul Choquevillca (Bolivia). Amonestados: 59´ Ángel González y 72´ Sebastián Orué (Paraguay). Expulsado: 84´ Fabio Pinto (Bolivia). Incidencia: 69´ Octavio Martínez (Paraguay) atajó un penal.