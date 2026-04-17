Team Paraguay celebra su primera medalla en los Juegos Suramericano de la Juventud en Panamá

El combinado guaraní superó con autoridad al anfitrión Selección de Panamá de futsal por 3-1, en un encuentro donde mostró solidez y efectividad para subirse al podio del certamen.
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Los goles de la Albirroja fueron convertidos por Giovanni Glizt, Derlis Mora y Oliver Sandoval, mientras que Eliecer Díaz descontó para el conjunto local.
De esta manera, Paraguay abre su medallero en la competencia juvenil continental, con un resultado que refleja el crecimiento del futsal nacional y el potencial de sus nuevas generaciones.
Síntesis
Paraguay 3-Panamá 1
Estadio: Arena Roberto Durán - Panamá. Árbitro principal: Aldana Arrieta (ARG). Árbitro auxiliar: Marcelo Wilson (CH). Tercera árbitra: Ingrid Rodríguez (PE). Anotador: Leonel Ruales (ECU). Cronometrista: Juliana Angelo (BR).
Paraguay: Antonio Acuña; Mauro Mora, Elvio Recalde, Oliver Sandoval, Mathías Acosta (C). Alternaron: Octavio Cáceres, Giovanni Glizt, Adán Jara, Alberto Benítez, Santino Baruja, Rubén Melgarejo, Fabrizio Cárdenas, Derlis Mora, Angel Ramírez. D.T.: Manuel Aquino.
Panamá: Jonathan Mendoza; Michael Mosquera (C), Joel Saravia, Eliecer Díaz, José Almoguea. Alternaron: Irving Castillo, Yaassik Herrera, Jahzeel Tenorio, George Campbell, Josué Als, Eliab Caicedo, Johan Quintero, Said Cañizales, Victor Carrasco. D.T.: Alex del Rosario.
Goles: 6’ PT Giovanni Glizt, 18’ PT Derlis Mora (PY); 15’30” PT Eliecer Díaz (PA). Amonestados: 16’ PT Yaassik Herrera (PA).