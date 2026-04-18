0-0. Brentford y Fulham se conforman con un punto

En este derbi del oeste de Londres, ni el Brentford ni el Fulham parecieron en ningún momento interesados en arriesgar para conseguir una victoria que les posicionara más cerca aún de Europa y se repartieron un punto insuficiente cada uno.

Los 'Bees', que de haber ganado se hubiesen colocado sextos en la tabla por encima del Chelsea y con ambiciones de estar en Liga de Campeones, fueron los que más merecieron el triunfo, pero también fueron incapaces de darse ese paso adelante para asediar un Fulham que suma tres partidos consecutivos sin marcar fuera de casa y que esta vez no tiró ni a puerta.

Un cabezazo desviado en el área pequeña de Igor Thiago, que perdió la ocasión de igualar o superar a Erling Haaland en la bota de oro, y un remate bocajarro de Keane Lewis-Potter demasiado alto, fueron las mejores para un Brentford que apenas permitió que los 'Cottagers', con Raúl Jiménez en el banquillo, generaran algo de peligro.

La misma tónica se repitió en la segunda mitad, cuando el que rozó el gol fue Mikkel Damsgaard con una volea desde la frontal que se marchó rozando la escuadra.

En el tiempo añadioo, Dango Ouattara pudo dejar los tres puntos en casa con un remate llegando desde atrás que sacó de forma magistral Bernd Leno.

Este ya es el quinto partido consecutivo que empata este Brentford.

El enésimo empate deja al Brentford en séptima posición, con 48 puntos, los mismos que el Chelsea y a cuatro del Liverpool, que es quinto. El Fulham se queda más descolgado y es duodécimo con 45 unidades.