El Leicester City, al borde del descenso a League One

Los 'Foxes', campeones de la Premier League hace diez años, están al borde de sumar un segundo descenso consecutivo, esta vez a la League One, la tercera categoría del fútbol inglés.

El Leicester sólo ha ganado uno de sus últimos 17 partidos y se encuentra penúltimo en la tabla con 41 puntos, únicamente por delante del Sheffield Wednesday, que tiene -4 por las sanciones deportivas que ha recibido por sus problemas financieros.

EL propio Leicester también fue sancionado esta campaña con la pérdida de seis puntos por las irregularidades financieras cometidas en la temporada 2023-2024 y hace escasos días perdió la apelación por este caso, por lo que ahí se escaparon muchas de las opciones de acercarse a la salvación.

Si esta jornada ganara su partido el West Bromwich Albion, el Leicester podría certificar su descenso a League One la semana que viene contra el Hull City en casa.