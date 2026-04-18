Fermín y Bernal, ausentes en la vuelta al trabajo del Barcelona

Tras la eliminación del pasado miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, el entrenador Hansi Flick dio dos días de descanso a sus jugadores, que volvieron al trabajo para empezar a preparar el partido del próximo miércoles en el Spotify Camp Nou contra el Celta en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Fermín, que recibió puntos de sutura en el rostro tras ser objeto de una patada fortuita del portero argentino Juan Musso, trabajó al margen para minimizar riesgos, al igual que Bernal, que aún no está plenamente recuperado del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el 4 de abril.

Asimismo, Flick, que aún no cuenta con los lesionados Raphael Dias 'Raphinha' y Andreas Christensen, dirigirá una nueva sesión de entrenamiento este domingo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.