Irene Paredes, el descarte para el partido entre España y Ucrania

La ausencia de la azulgrana se une a la de su compañera Patri Guijarro, que causó baja en la concentración del equipo español el pasado miércoles, tras sufrir un esguince de tobillo en el encuentro frente a Inglaterra en Wembley.

Esto permite la entrada en la convocatoria de Aiara Agirrezabala, defensa de la Real Sociedad, y de Clara Pinedo, mediocampista del Athletic Club, que fueron los descartes para dicho encuentro, en el que España perdió por 1-0. Ambas tendrán la oportunidad de debutar como internacionales absolutas.

Después de tres jornadas, Inglaterra lidera el grupo A3, con 9 puntos, tres más que España, segunda. La tabla la completan Islandia, con tres, y Ucrania, que ha encajado tres derrotas.

Para este encuentro, Pinedo se hace con el dorsal de Irene Paredes, el '4', y Agirrezabala con el de Patri Guijarro, el '12', según la relación anunciada esta mañana.

La relación de dorsales para el encuentro de esta tarde en Córdoba es la siguiente: