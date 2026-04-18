Jon Uriarte, único candidato, será presidente del Athletic de Bilbao hasta 2030

La Junta Electoral tiene de plazo hasta el próximo jueves, día 23, a las seis de la tare (16.00 horas GMT) para proclamar oficialmente la validez de la lista encabezada por Uriarte y completada por otras 19 personas, 13 hombres y 6 mujeres.

Unas horas antes de cerrarse el plazo el equipo del empresario bilbaíno confirmó ocho nuevas incorporaciones a la lista entre las que destaca la de Javier Landeta, presidente de la Federación Vasca de Fútbol entre 2021 y 2025.

Asier Aurrekoetxea, Juan Alcíbar, Ana Calvo, Julen del Blanco, Eduardo Saiz, Nerea Campo y Eneritz Alonso se han unido también a una junta directiva en la que seguirán Nerea Ortiz, Jon Salinas, Xabi Álvarez, Guillermo Ruiz-Longarte, Ibon Naberan, Nacho Urigüen, Roque Echániz, Jon Ruigómez, Laura Ruiz de Azua, Goizalde Santamarina y Josetxu Urrutia.

Uriarte, de 48 años, iniciará así su segundo mandato como presidente del Athletic, cargó a que accedió el 24 de junio de 2022 tras imponerse en las elecciones a Iñaki Arechabaleta y Ricardo Barkala.

Ésta es la segunda ocasión en la historia del Athletic, desde que se celebraron las primeras elecciones a la presidencia en 1977, en la que no es necesario concurrir a las urnas al haber solo un candidato. La anterior fue en 2015 cuando Josu Urrutia repitió en el cargo cuando, como ahora Uriarte, encabezó también la única candidatura.