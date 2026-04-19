El Guadalajara de Milito golea al Puebla y se confirma como líder del Clausura mexicano

Bryan González, dos veces, Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos reflejaron en el marcador la superioridad de las Chivas, que detuvieron a un rival que creó amenazas en los inicios y después se apagó.

González anotó de zurda, en el minuto 19; Marín lo hizo de cabeza en el 27; Gutiérrez, de zurda en el 51; González, de zurda en el 82 y Camberos, de derecha en el 84 para el Guadalajara se ratificara como el mejor equipo del campeonato con 11 victorias, un empate, tres derrotas y 34 puntos, tres más que el Pachuca.

Este sábado los Tuzos aventajaron por 3-1 a los poderosos Rayados de Monterrey, eliminados tras sufrir su quinta derrota en su estadio.

El argentino Lucas Ocampos convirtió un penalti en el minuto 21 para darle ventaja a los Rayados, después de lo cual los Tuzos fueron mejores y lo confirmaron con goles del brasileño Kenedy, de Alan Bautista y del ecuatoriano Enner Valencia.

Pachuca suma 31 puntos, uno más que los Pumas UNAM y dos arriba de Cruz Azul.

Los Pumas UNAM derrotaron ayer por 0-2 al San Luis con anotaciones del brasileño Juninho y de Jordan Carrillo.

Cruz Azul empató hoy 1-1 con Tijuana y llegó a ocho partidos sin ganar; tomó ventaja con un gol del uruguayo Gabriel Fernández, pero el español de ascendencia marroquí Mourad El Ghezouani empató para los Xolos.

Este sábado, el campeón mundial argentino Ángel Correa anotó en el minuto 90+6 un gol de derecha a pase del uruguayo Rodrigo Aguirre para darle al Tigres UANL un empate 1-1 en el estadio del Necaxa que tomó ventaja en el minuto 32 con un cabezazo del argentino Tomás Baladoni.

En el otro partido de lo que va de la jornada, anoche el Querétaro empató 1-1 en el estadio del Mazatlán.

La decimoquinta jornada seguirá este sábado con los partidos León-Juárez FC y América-Toluca.

El domingo el Santos Laguna recibirá al Atlas.