El Betis, a afianzarse en los puestos europeos a costa de la ilusión del Girona

El equipo de Míchel Sánchez ha llegado al tramo definitivo de la temporada en un momento notable de juego y de resultados y viene de enlazar dos excelentes actuaciones, con la brillante victoria ante el Villarreal (1-0) y el trabajado empate ante el Real Madrid en el Bernabéu (1-1).

Ha sumado cuatro puntos de seis posibles en dos retos que se antojaban muy complicados y ahora quiere dar un nuevo paso adelante para colocarse a un solo paso de los 42 puntos que pone Míchel como objetivo en cada rueda de prensa.

La permanencia parece bien encarrilada por la clasificación, con tantos equipos por debajo, y sobre todo por la dinámica positiva, pero los rojiblancos no pueden relajarse porque los conjuntos de la zona baja no se rinden y van sumando.

La afición, después de tantos meses de sufrimiento, fantasea con aspirar a Europa: una victoria situaría al Girona de manera provisional a un punto de la séptima posición, a la espera de varios duelos directos.

El central Daley Blind, ya recuperado, será la gran novedad y debería volver a la titularidad en detrimento de Alejandro Francés, pero Míchel ha perdido por una nueva lesión a Abel Ruiz y la delantera está en cuadro. Vladyslav Vanat, el pichichi rojiblanco, ya había dicho adiós a la temporada.

Se espera que el técnico madrileño vuelva a optar por el recurso de reubicar al argentino Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City en enero, con el uruguayo Cristhian Stuani, único delantero centro puro disponible, como as en el banquillo.

También son baja Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen, lesionados de larga duración.

En el caso del Betis tiene claro que su objetivo es lograr una nueva clasificación europea. No será fácil para los verdiblancos, aunque sí imperativo, ya que LaLiga es la única competición en la que están vivos y tienen por delante siete partidos para apuntalar sus opciones, ya que siguen en quinta posición con 46 puntos aunque seguidos muy de cerca por el Celta con 44 y el campeón copero, la Real Sociedad, con 42.

Para afrontar el duelo ante el Girona, Pellegrini introducirá cambios respecto a la noche europea y el primero de ellos será el de la vuelta a la portería de Álvaro Valles en lugar del 'señalado' Pau López, mientras que en el eje de la defensa se encomendará como puntal al brasileño Natan da Silva, quien no estuvo ante el Braga por sanción.

En contrapartida, Pellegrini pierde a Diego Llorente por un esguince de tobillo del que ha informado este lunes, lo que hará que Marc Bartra sea la pareja de Natan en el eje de la defensa.

Otra de las novedades del once del chileno podría ser la entrada como titular del argentino Giovani Lo Celso, quien ya dispuso de sus primeros minutos ante Osasuna y que podría seguir sumando rodaje, y el protagonismo en el tramo decisivo de la temporada junto al jugador más diferencial del equipo, Isco Alarcón.

Isco sí volverá en este duelo después de haber estado en el banquillo en el partido de Liga Europa, aunque Pellegrini dosificará al malagueño para contar con su concurso en un tramo en el que el equipo bético se juega el ser o no ser en lo deportivo y también en lo económico tras el varapalo europeo.

Otros jugadores menos habituales tendrán su ocasión de reivindicarse en este tramo final de temporada y, desde Montilivi, Pellegrini podría dar la titularidad a Sergi Altimira y minutos o entrada directa en el once a otros futbolistas que no han dado de sí todo lo que se esperaba de ellos como el colombiano Nelson Deossa o Rodrigo Riquelme.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Echeverri.

Betis: Valles; Aitor Ruibal, Natan, Bartra, Valentín; Marc Roca, Altimira; Abde, Lo Celso, Riquelme y Cucho Hernández.

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro).