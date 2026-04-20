Hassan (Oviedo): "Los partidos ante Villarreal y Elche definirán opciones de salvación"

"En nuestra situación no hay margen para elegir partidos, si queremos soñar con la salvación hay que ir a ganar todos los días. Los rivales saben que este Oviedo no es el de equipo de la primera vuelta y nadie se va a relajar ante nosotros", explicó en sala de prensa, poco antes de que comenzase el antepenúltimo entrenamiento de la semana para el Oviedo, equipo del mexicano Grupo Pachuca.

Hassan, que tras ser indiscutible en las primeras semanas del uruguayo Guillermo Almada al frente del Real Oviedo lleva un mes entrando a los partidos desde el banquillo, afirmó que, aunque "todos los futbolistas quieren jugar", ahora sólo toca ayudar al equipo y su obligación es "aportar desde un rol diferente al habitual".

"No he aprendido mucho a gestionar las suplencias porque no me gusta estar en el banquillo, pero es lo que toca y además el equipo está ganando. En estos momentos el ego tiene que ir a un lado y sólo hay que centrarse en ayudar", concluyó el extremo francés, pero internacional con Egipto.

Preguntado por su convocatoria con Egipto en el último parón internacional y sobre sus opciones de ir al Mundial que se disputará este verano, Hassan dijo que es algo que le ilusiona, pero insistió en que ahora sólo está centrado en "lograr la permanencia con el Oviedo".

El Real Oviedo ya encara la recta final de su preparación con vistas al partido del jueves (Carlos Tartiere, 19.30 GMT) ante el Villarreal, correspondiente a la 32ª jornada de Primera, un encuentro para el que Almada tendrá las bajas seguras de Dendoncker, Luka Ilic y Álex Forés.