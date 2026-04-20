Martín Demichelis: "Es una semana donde podemos comprar felicidad"

"Puede ser que sea la semana más importante, desde la exigencia, por el corto plazo de recuperación y los rivales, porque están implicados en la pelea. Antes de empezar la jornada tenemos al Valencia y a Alavés por encima, es una semana bisagra donde podemos comprar felicidad y paz, o seguir ajustando tuercas hasta el final", ha resumido el técnico argentino.

Demichelis no podrá contar con Zito Luvumbo, lesionado en el partido contra el Rayo Vallecano, pero podría estar el fin de semana: "No llega para este partido, estamos exigiéndole, pero evoluciona muy bien, tendré alguna pelea con el doctor para el siguiente partido. Perdemos un jugador que amenaza siempre al rival, piensa todo el tiempo en atacar y genera estrés mental en la defensa", ha destacado.

La semana sin partido ha sido muy provechosa para el Mallorca, según el entrenador: "Nos sirvieron para unirnos incluso aún en el triunfo, las derrotas traen dudas, miserias, desconfianza, hay que aferrarse a los buenos momentos para seguir fortaleciendo conceptos jugadores que no juegan. Estoy sorprendido gratamente, puedo tirar de cualquiera de los chicos en caso de necesidad, no tengo dudas de que van a responder", ha asegurado.

Una de las noticias de la semana ha sido la visita del propietario del club, Andy Kohlberg: "Me mandó un mensaje de tranquilidad".

"Es un presidente que no se le veía alterado cuando llegamos, y cuando desde arriba se transmite sencillez y calma, empieza a estar bien encaminada la cosa, con su presencia el jugador despierta la tensión, está el jefe. A todos nos despierta la tensión, me alegro de que haya venido a ver los entrenamientos, es un señor muy sencillo y ojalá podamos regalarle la victoria", ha declarado.

Sobre su rival del martes, Demichelis considera que no se merece estar en esta situación, en la que "se metió en los últimos partidos en problemas sin merecerlo, terminan perdiendo un jugador contra el Elche en la acción del gol, un partido donde merecieron adelantarse".

"Entiendo que es un equipo que juega bien, puede adelantarse, hay que saber defenderse en todo momento, te hace transiciones muy rápidas. Estuvimos entrenando cosas para ver como nos ponemos en cualquiera de las situaciones mejor que ellos", ha señalado.