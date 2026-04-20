Neymar se desahoga en redes tras una nueva polémica: "No hay ser humano que lo aguante"

"Ha llegado el día en el que tengo que explicar un picor en la oreja. Gente, sinceramente, ustedes están exagerando demasiado y cruzando los límites… es muy triste tener que convivir con esto.No hay ser humano que lo aguante", dijo el delantero en sus redes sociales cerca de la madrugada de este lunes.

El Santos perdió el domingo 2-3 en su estadio ante Fluminense, en la 12ª jornada del 'Brasileirão', y se acercó de nuevo a la zona de descenso a la segunda división.

El equipo albinegro se puso dos veces por delante en el marcador, pero terminó cediendo ante el conjunto carioca, lo que provocó el enfado de la hinchada local al término del encuentro.

Neymar jugó los 90 minutos y, al dejar el césped, cabizbajo, se llevó las dos manos a las orejas y las movió ligeramente como si se estuviera rascando en medio de los abucheos del público.

El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) repitió ese gesto durante unos segundos, justo antes de entrar en el túnel de vestuarios.

Sin embargo, parte de los aficionados y la prensa interpretó "el picor en la oreja" como un intento de ignorar el enfado de la grada.

El máximo goleador de la selección brasileña reaccionó primero a una publicación del canal TNT Sports que se hacía eco del gesto.

"Salí tapándome la oreja un carajo. ¿No me puedo ni rascar el puto oído ahora? Que te den, ADM (gestor de redes sociales) de mierda", manifestó Neymar en los comentarios del artículo.

Después, el atacante de 34 años se explicó en su propio perfil de Instagram. El mensaje generó decenas de reacciones y fue compartido por cerca de 50.000 cuentas.

Una de esas reacciones es de Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid, quien recomendó a su compatriota "aislarse, concentrarse y mucha oración".

"La cabeza en su sitio, suerte en junio; estamos juntos siempre. De la afición no hablo. Un abrazo", indicó el exlateral de la Canarinha.

Neymar atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que regresó al Santos, a principios de 2025.

El 10 lucha por ser convocado para el Mundial, pero el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aún no le ha llamado desde que asumió el cargo, en mayo del año pasado, y ha advertido que solo contará con los jugadores que estén físicamente al 100 %.