Palmeiras mantiene su ventaja gracias al gol de Gustavo Gómez

El equipo verde de São Paulo, Palmeiras, suma 29 puntos, seis más que Fluminense, el segundo de la clasificación, y acumula cuatro victorias en los últimos cinco partidos.

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Palmeiras, que jugaba en casa y venía de ganar al Sporting Cristal peruano en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, salió al ataque desde el pitido inicial y a los 14 minutos el paraguayo Gustavo Gómez marcó el único gol después de un saque de esquina.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira tuvo más oportunidades para ampliar la ventaja, pero la defensa cerrada del rival lo impidió.

La expulsión del defensa Murilo a los 2 minutos del segundo tiempo tras recibir la segunda tarjeta amarilla obligó al conjunto a replegarse en defensa.

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Aunque empezó el partido en el banquillo, el exjugador del Barcelona Vitor Roque pisó el césped en la segunda mitad, al haberse recuperado ya de una lesión en el tobillo que lo tuvo casi un mes fuera de juego.

Por otra parte, el Flamengo, segundo en la tabla con 23 puntos, no dejó que el líder se distanciara, al vencer al Bahía 2-0 con goles de Lucas Paquetá y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Fluminense rompió una racha de varias derrotas seguidas y se impuso al Santos de Neymar por 3-2 con goles del venezolano Jefferson Savarino, de Castillo y John Kennedy.

Con 23 puntos, el equipo de Río de Janeiro se mantuvo a 6 del líder. Si bien contribuyó con una asistencia que se transformó en gol, Neymar tuvo una participación discreta y no logró evitar que su equipo bajara al decimoquinto puesto de la clasificación. Botafogo infligió un duro golpe a Chapecoense al ganar por 4-1. EFE