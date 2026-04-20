Rodri, susto en la ingle en el momento crucial de la temporada

El Manchester City podrá ponerse líder de la Premier League este miércoles por la noche si gana al Burnley y puede provocar una carrera de cinco partidos contra el Arsenal en la que la diferencia de goles y el total de goles a favor puede decidir la liga.

Y ahora la presencia de Rodri está en duda. "No sé cuánto va a estar fuera", dijo Pep Guardiola en la rueda de prensa posterior al partido. "Creo que en la ingle, por lo que ha dicho el doctor. Le haremos pruebas hoy o mañana".

Los problemas musculares han sido recurrentes en Rodri desde que sufriera en septiembre de 2024 una lesión del ligamento cruzado de la rodilla. Su vuelta a los terrenos de juego fue lenta y cautelosa y se perdió gran parte de la primera mitad de esta temporada por un problema en los isquiotibiales.

A sus 29 años, sin embargo, ha demostrado que sigue siendo un jugador fundamental para este equipo. Desde que volvió el 1 de enero, el City solo ha perdido un partido. Se encontró a un equipo prácticamente descartado en la pelea por el título y lo ha convertido en un ganador de la Copa de la Liga, donde jugó los noventa minutos en la final contra el Arsenal, semifinalista de la FA Cup, con un duelo a priori factible contra el Southampton, y favorito ya a ganar la Premier League.

En el horizonte, además, para Rodri está ya el Mundial. En menos de dos meses, España debutará en la cita de Estados Unidos, México y Canadá y Rodri siempre ha sido titular indiscutible con Luis de la Fuente. Guardiola nunca escondió que sabe del deseo de su centrocampista de estar al 100 % para este torneo y le ha cuidado y preparado para que llegar en su mejor nivel a los dos meses finales de temporada y al Mundial, donde España puede conseguir su segunda estrella.