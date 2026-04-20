Fútbol Internacional
20 de abril de 2026 - 06:20

Rodri, susto en la ingle en el momento crucial de la temporada

Imagen sin descripción

Londres, 20 abr (EFE).- El español Rodrigo Hernández está pasando pruebas para determinar el alcance del problema en la ingle que le hizo tirarse al suelo y retirarse en los minutos finales de la victoria contra el Arsenal.

Por EFE

El Manchester City podrá ponerse líder de la Premier League este miércoles por la noche si gana al Burnley y puede provocar una carrera de cinco partidos contra el Arsenal en la que la diferencia de goles y el total de goles a favor puede decidir la liga.

Y ahora la presencia de Rodri está en duda. "No sé cuánto va a estar fuera", dijo Pep Guardiola en la rueda de prensa posterior al partido. "Creo que en la ingle, por lo que ha dicho el doctor. Le haremos pruebas hoy o mañana".

Los problemas musculares han sido recurrentes en Rodri desde que sufriera en septiembre de 2024 una lesión del ligamento cruzado de la rodilla. Su vuelta a los terrenos de juego fue lenta y cautelosa y se perdió gran parte de la primera mitad de esta temporada por un problema en los isquiotibiales.

A sus 29 años, sin embargo, ha demostrado que sigue siendo un jugador fundamental para este equipo. Desde que volvió el 1 de enero, el City solo ha perdido un partido. Se encontró a un equipo prácticamente descartado en la pelea por el título y lo ha convertido en un ganador de la Copa de la Liga, donde jugó los noventa minutos en la final contra el Arsenal, semifinalista de la FA Cup, con un duelo a priori factible contra el Southampton, y favorito ya a ganar la Premier League.

En el horizonte, además, para Rodri está ya el Mundial. En menos de dos meses, España debutará en la cita de Estados Unidos, México y Canadá y Rodri siempre ha sido titular indiscutible con Luis de la Fuente. Guardiola nunca escondió que sabe del deseo de su centrocampista de estar al 100 % para este torneo y le ha cuidado y preparado para que llegar en su mejor nivel a los dos meses finales de temporada y al Mundial, donde España puede conseguir su segunda estrella.