Universidad Católica cae ante colista y pierde opción de alcanzar el liderato en Chile

Los cementeros remontaron en su visita al estadio Claro Arena con goles de Rodrigo Cáceres y Sebastián Sáez, después del tanto inicial del defensor Branco Ampuero.

Con 20 puntos, los Tomateros quedaron como únicos líderes y desbancaron a Colo Colo, que perdió el domingo por 0-1 ante Palestino, mientras que los Cruzados quedaron cuartos con 17 unidades.

Los albos, terceros con 18 enteros, fueron superados por Huachipato, que se ubica segundo del torneo con la misma cantidad de puntos tras vencer por 3-2 al Audax Italiano.

La Universidad de Chile del técnico argentino Fernando Gago tampoco pudo ganar y se quedó en la séptima posición, a seis enteros de la cima, luego de empatar sin goles en su visita al Everton.