4-1. El Lens golea y se mete en la final de la Copa de Francia

Desde los primeros compases del partido, el Lens entró muy fuerte y tras una dura entrada dentro del área por parte del senegalés Pape Dembe el colegiado pitó penalti a favor de los locales, que transformó el francés Florian Thauvin para abrir el marcador (1-0, m.9).

Nueve minutos después el francés Allan Saint-Maximin anotó el segundo tanto que puso el 2-0.

La reacción por parte del equipo que dirige el español Carles Martínez, llegó en el minuto veintiuno tras un error en la defensa del Lens que aprovechó el argentino Santiago Hidalgo para adueñarse del balón y poner el 2-1 en el marcador.

En una primera parte con muchas acciones, el francés Matthieu Udol firmó el tercer tanto para los locales tras un pase del saudí Saud Abdulhamid (3-1).

Ya en la segunda parte Adrien Thomasson hizo el cuarto tanto que sentenció el partido (4-1) y dejó sin opciones al Toulouse.

Con esta victoria, el Lens se clasificó para la final de la Copa de Francia y ya espera rival, que saldrá de la segunda semifinal entre el Estrasburgo y el Niza que se disputa este miércoles.

La final de la Copa de Francia se disputará en el Stade de France en París (Saint-Denis) el próximo 23 de mayo.