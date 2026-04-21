Cerro Porteño, sancionado a jugar dos fechas sin público tras disturbios en superclásico

El Tribunal Disciplinario de la organización dispuso "provisionalmente" que el conjunto azulgrana dispute dos fechas de cualquier torneo organizado por la APF "a puertas cerradas, sin público", tanto en condición de local como de visitante, según la resolución difundida por medios locales.

Así, Cerro Porteño jugará sin la presencia de su hinchada durante la fecha 18 del Torneo Apertura cuando enfrente el 24 de abril próximo a Sportivo Ameliano y en la jornada 19 ante Recoleta, el 2 de mayo.

El segundo superclásico del año fue suspendido cuando se acercaba la media hora de juego y con el marcador 0-0, debido a los choques en las gradas del estadio asunceno Defensores del Chaco entre agentes antidisturbios y aficionados de Cerro Porteño.

La Policía Nacional informó el lunes que los disturbios dejaron 11 agentes con "lesiones de diversa consideración".

En dos hospitales de la ciudad fueron atendidos 61 espectadores heridos, entre ellos cinco por arma de fuego.

Por estos incidentes, la Fiscalía de Paraguay pidió este martes la prisión preventiva de seis hinchas a los que acusó por presunta perturbación de la paz pública y resistencia.