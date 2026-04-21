El Leicester City desciende a la tercera división de Inglaterra

El conjunto necesitaba imperativamente los tres puntos ante el Hull para mantener sus opciones de permanencia; sin embargo, pese a que lograron remontar un tanto inicial nacido de un error de su portero Asmir Begovic, el empate final terminó por certificar su caída. Con este resultado, la pesadilla se vuelve irreversible a falta de todavía dos jornadas para el final de la competición.

El peso de las sanciones financieras

La crisis deportiva del Leicester no puede entenderse sin el componente administrativo. Hace dos meses, el club recibió una sanción de seis puntos debido a irregularidades financieras cometidas hace dos años. Aunque la institución presentó una apelación, un tribunal independiente ratificó la medida, un golpe que terminó siendo determinante para hundir al equipo en la tabla de posiciones y sellar el descenso anticipado.

De la gloria en la liga top, al barro

Esta será apenas la segunda vez en su historia que el Leicester compita en la tercera división, tras su único paso previo en la temporada 2008-2009. Su trayectoria en la última década había sido meteórica, pues tras ascender en la 2014-2015, conquistó la Premier League al año siguiente de la mano de figuras como Jamie Vardy, N’Golo Kanté y Riyad Mahrez. Aquel bloque consiguió alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones y consolidó su estatus con la obtención de una Copa de Inglaterra y una Community Shield.

Sin embargo, el declive comenzó de forma inesperada en la campaña 2023-2024 con el descenso al Championship. Aunque recuperaron la categoría de forma inmediata la temporada siguiente, volvieron a caer en una espiral negativa que hoy los sitúa, nuevamente, lejos de los focos de la máxima categoría.

Fuente: EFE