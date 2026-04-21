El Valencia alcanza los 3.000 partidos en Primera en Mallorca

El Valencia suma 3.836 puntos y es el quinto equipo de la Primera División en la clasificación histórica por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic, que le ha superado recientemente.

El club de Mestalla llega a esta efeméride en apuros, a tan solo tres puntos de distancia con el descenso y necesitado de una victoria.

En las 91 temporadas de los valencianistas en la máxima competición liguera, el Valencia ha conseguido seis títulos del campeonato. En seis ocasiones quedó segundo y en diez, tercero. Su balance total en los 2.999 partidos disputados en Primera es de 1.303 victorias (un 43 % de sus partidos), 718 empates (24 %) y 978 derrotas (33 %).

La última vez que el Valencia ganó la Liga fue en 2004, cuando estaba dirigido por Rafa Benítez, que dos años antes ya le había conducido a conquistar el título, pero en las últimas campañas y, de momento, también en la actual con el técnico Carlos Corberán en su banquillo, su posición clasificatoria queda lejos de la parte alta de la tabla.

El equipo ha dejado de pelear en la zona alta de la clasificación para hacerlo por la salvación, una nueva realidad que ha contribuido al profundo distanciamiento de gran parte de su afición con Peter Lim, el empresario de Singapur que compró en 2014 la mayoría accionarial del club.

El club de Mestalla ha estado cuatro campañas en Segunda, tres de ellas antes de estrenarse en Primera. La última fue la 1986-87 y la actual es la vigésimo novena seguida en Primera desde entonces.

El partido número 1.000 en Liga lo jugó el Valencia en la jornada 24 de la temporada 1970-71 contra el Atlético de Madrid que terminó con derrota por 3-0 en el Manzanares y el partido 2.000 lo vivió en la jornada 20 de la temporada 1999-00 contra el Racing de Santander que terminó 1-1 en El Sardinero, donde marcó Gaizka Mendieta de penalti.

El máximo goleador del Valencia en Primera División es Mundo Suárez con 188 tantos en 208 partidos y que perteneció a la denominada 'Delantera Eléctrica' que llevó al club a lograr las tres primeras Ligas de Primera División (1941-42, 1943-44 y 1946-47).

Después de Mundo se encuentran Mario Alberto Kempes con 116 tantos en 184 partidos; Waldo Machado, con 115 en 216 encuentros; Fernando Gómez, con 109 goles en 420; y David Villa, con 107 en 166.

En cuanto a los jugadores con más partidos, Fernando Gómez lidera la lista con 420 encuentros en Primera División y le siguen Ricardo Arias con 377; David Albelda, con 351; su actual capitán José Luis Gayà, con 338 encuentros, y Manolo Mestre, con 323.