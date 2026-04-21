La jornada del polémico triunfo de Boca ante River deja 5 clasificados a octavos de final

Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield por la Zona A, además de Independiente Rivadavia de Mendoza, River y Argentinos Juniors por la B son los únicos cinco equipos que matemáticamente ya aseguraron su presencia en la fase definitoria de este Apertura.

Además de la victoria de Boca ante River, con un discutido arbitraje de Darío Herrera, la fecha 15 dejó la victoria de Independiente por 3-1 ante Defensa y Justicia, el empate 1-1 de Racing Club contra Aldosivi en Mar del Plata y el empate 0-0 de San Lorenzo con Vélez Sarsfield.

El campeonato argentino tendrá el próximo fin de semana la disputa de la decimosexta jornada y al siguiente la novena, que fue reprogrmaada por el paro del fútbol argentino del mes pasado.

Luego de completarse estas dos jornadas los ocho mejores de cada una de las zonas se clasificarán a los octavos de final que se disputarán a partido único en campo de juego del mejor clasificado.

- Sábado 18/4: Gimnasia La Plata 1-0 Estudiantes de Río Cuarto, Instituto 0-1 Estudiantes de La Plata, Independiente 3-1 Defensa y Justicia y Argentinos Juniors 1-0 Atlético Tucumán.

- Domingo 19/4: Aldosivi 1-1 Racing Club, River Plate 0-1 Boca Juniors, Rosario Central 2-1 Sarmiento y Talleres 2-0 Deportivo Riestra.

- Lunes 20/4: Barracas Central 0-0 Belgrano, Banfield 0-0 Independiente Rivadavia, Central Córdoba 4-3 Platense, San Lorenzo 0-0 Vélez Sarsfield, Tigre 1-1 Huracán y Gimnasia y Esgrima Mendoza 1-0 Lanús.