México se medirá a Haití en Concacaf W por pase al Mundial y Juegos Olímpicos

El certamen, que se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre próximos, otorgará cuatro lugares a la Copa del Mundo y tres a la justa olímpica.

"El torneo contará con las ocho mejores selecciones nacionales de la región, incluidas Estados Unidos y Canadá, los dos mejores clasificados de Concacaf, y las seis selecciones que clasificaron a través del clasificatorio de la Concacaf W 2025-2026" afirmó la FMF a través de un comunicado.

México, que es dirigido por el seleccionador español Pedro López, ganó su lugar al Campeonato Concacaf W luego de terminar en primer lugar del grupo A del clasificatorio con paso perfecto por encima de sus rivales Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes y Santa Lucía.

López busca regresar a la selección mexicana a un Mundial, luego de que ésta no clasificó al de Francia 2019 y al de Australia y Nueva Zelanda 2023.

En el caso de Juegos Olímpicos, México no asiste a esta justa desde Atenas 2004, racha negativa que intentará romper en este proceso.

Además del duelo entre México y Haití, completarán los cuartos de final de este torneo los partidos entre Estados Unidos y El Salvador, Canadá contra Panamá y Jamaica contra Costa Rica.

"Los cuartos de final, semifinales y el play-in del torneo se jugarán en el Texas Health Mansfield Stadium; mientras que el Shell Energy Stadium será sede del partido por el tercer lugar y de la final", escribió la FMF.

Los cuatro equipos que avancen a la semifinal asegurarán su lugar en el Mundial de Brasil 2027.

A los Juegos Olímpicos 2028 clasificarán los dos finalistas y el tercer lugar del certamen. En caso de que Estados Unidos, ya clasificado como país anfitrión a la justa olímpica, finalice entre los tres primeros lugares, el cuarto lugar del Campeonato Concacaf W obtendrá ese cupo.